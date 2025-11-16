Qualificazioni Mondiali: Italia ai Play Off. La situazione

Con le partite odierne si sono conclusi quattro gironi europei per le qualificazioni ai Mondiali 2026, tra cui quello dell’Italia. Gli Azzurri, in attesa delle gare di domani e martedì, sono certi di partecipare ai play off: giovedì si conoscerà il cammino dell’Italia ai play-off (semifinali il 26 marzo, finali il 31).

LA SITUAZIONE ATTUALE

Prima fascia - Italia Turchia, Ucraina e Polonia.

Seconda fascia - Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Albania.

Terza fascia - Irlanda, Nord Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Quarta fascia - Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

Cosa dice il regolamento? Sedici squadre per quattro posti, semifinali e finali si disputeranno in gara secca. Le nazionali in prima fascia verranno sorteggiate per la semifinale con quelle in quarta, mentre le squadre in seconda con quelle in terza. Le nazionali che si trovano in prima e in seconda fascia giocheranno la semifinale in casa, mentre il luogo delle quattro finali verrà sorteggiato al momento degli accoppiamenti. Il sorteggio è in programma giovedì, a Zurigo.