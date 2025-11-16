Italia, Gattuso: "Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante"
L'Italia perde 1-4 a San Siro contro la Norvegia in una gara che certifica il grande momento di difficoltà generale del calcio italiano. Il ct Gennaro Gattuso, intervistato dalla Rai, chiede scusa ai tifosi: “Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo, ma complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite. Chiedo ancora scusa, ma dobbiamo ripartire dal primo tempo”.
“Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo compatti. Abbiamo cominciato a perdere palla e dar campo a loro. Ce li siamo portati in area in questo modo. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, eravamo compatti e sempre nelle posizioni giuste. La partita è cambiata dal loro tiro in porta nel secondo tempo, abbiamo iniziato a impaurirci”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan