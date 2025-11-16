Italia, Gattuso: "Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante"

L'Italia perde 1-4 a San Siro contro la Norvegia in una gara che certifica il grande momento di difficoltà generale del calcio italiano. Il ct Gennaro Gattuso, intervistato dalla Rai, chiede scusa ai tifosi: “Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo, ma complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite. Chiedo ancora scusa, ma dobbiamo ripartire dal primo tempo”.

“Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo compatti. Abbiamo cominciato a perdere palla e dar campo a loro. Ce li siamo portati in area in questo modo. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, eravamo compatti e sempre nelle posizioni giuste. La partita è cambiata dal loro tiro in porta nel secondo tempo, abbiamo iniziato a impaurirci”.