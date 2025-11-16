Chukwueze non va ai Mondiali: la Nigeria perde ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo

Grande sorpresa nella sfida tra Nigeria e Repubblica Democratica del Congo: dopo l'1-1 maturato nei 120 minuti, tra tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è protratta ai tiri di rigore: a spuntarla è il Congo, che si qualifica così per il Mondiale.

Chukwueze, così come i suoi compagni nigeriani, non andrà al Mondiale. Attualmente l'esterno è in prestito con diritto di riscatto al Fulham: per ora ha giocato pochi spezzoni suddivisi in cinque presenze tra Premier League e Coppa di Lega.