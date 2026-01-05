Fabrizio Romano annuncia: "Il messaggio che arriva dal Bayern è un’intenzione di non privarsi di Kim"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla questione Kim, accostato al Milan: “Ormai nelle ultime finestre di mercato viene accostato spesso ai club italiani, in questo caso al Milan. Si parla sempre tanto di un ritorno di Kim che chiaramente in Italia ha fatto qualcosa di straordinario con quello Scudetto a Napoli da assoluto protagonista. Al di là di un gradimento che in estate avevamo confermato, il Milan aveva chiesto informazioni, ma già all’epoca il problema stipendio era insormontabile e non è bastato neanche l’inserimento di alcuni giocatori nella trattativa.

Il club tedesco, da quanto risulta, non ha intenzione di privarsi di pezzi importanti di una squadra che sta facendo non bene, di più. È super entusiasta della compattezza del gruppo e del tecnico Kompany, oggi perdere Kim per il Bayern in un mercato del genere, significherebbe veramente perdere un pezzo importante. Il messaggio che arriva dal Bayern è un’intenzione di non privarsi di Kim”.

DALLA GERMANIA: KIM NON VUOLE LASCIARE IL BAYERN

Kim Minjae può essere uno dei nomi più caldi in questa sessione invernale di calciomercato: poco spazio per il sudcoreano quest'anno nel Bayern Monaco e la prospettiva del Mondiale a fine stagione. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato dell'interesse del Milan per l'ex Napoli e anche del fatto che il giocatore stesso gradirebbe un trasferimento proprio per trovare più minuti in vista della rassegna iridata di quest'estate. Ciononostante dalla Germania arrivano indiscrezioni contrastanti.

Il collega Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, riferisce in un suo tweet di questa mattina che ci sono diversi club interessati al coreano e cita su tutti il Fenerbahce ma anche alcuni club italiani, senza nominarli direttamente. Il reporter tedesco però aggiunge anche una cosa molto importante subito dopo: "Tuttavia, al momento non ci sono possibilità di trasferimento. Il 29enne sta respingendo ogni proposta ed è determinato a rimanere al Bayern almeno fino all'estate. Il suo contratto scade nel 2028".