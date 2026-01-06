Zeroli cambia aria: finirà la stagione in prestito secco alla Juve Stabia da Abate

Kevin Zeroli, dopo aver trascorso la seconda parte della scorsa stagione al Monza in prestito secco, quest'anno è stato confermato con la stessa formula nella rosa della squadra brianzola, nel frattempo retrocessa in Serie B. Nonostante la giovane età e il campionato cadetto, il centrocampista classe 2005 non ha trovato molto spazio in questa prima metà di stagione, anche a causa di qualche acciacco di troppo: per questo motivo si è deciso di fargli cambiare aria per farlo giocare.

Questo è quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio che sottolinea come il Milan interromperà il prestito dal Monza e girerà Zeroli alla Juve Stabia, sempre a titolo temporaneo senza opzioni di acquisto. Nella squadra di Castellammare, il giovane rossonero ritroverà Ignazio Abate, allenatore che lo conosce benissimo dai tempi della Primavera rossonera e che sicuramente saprà sfruttarlo al meglio.

KEVIN ZEROLI (Monza)

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0