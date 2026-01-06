Zeroli cambia aria: finirà la stagione in prestito secco alla Juve Stabia da Abate
Kevin Zeroli, dopo aver trascorso la seconda parte della scorsa stagione al Monza in prestito secco, quest'anno è stato confermato con la stessa formula nella rosa della squadra brianzola, nel frattempo retrocessa in Serie B. Nonostante la giovane età e il campionato cadetto, il centrocampista classe 2005 non ha trovato molto spazio in questa prima metà di stagione, anche a causa di qualche acciacco di troppo: per questo motivo si è deciso di fargli cambiare aria per farlo giocare.
Questo è quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio che sottolinea come il Milan interromperà il prestito dal Monza e girerà Zeroli alla Juve Stabia, sempre a titolo temporaneo senza opzioni di acquisto. Nella squadra di Castellammare, il giovane rossonero ritroverà Ignazio Abate, allenatore che lo conosce benissimo dai tempi della Primavera rossonera e che sicuramente saprà sfruttarlo al meglio.
KEVIN ZEROLI (Monza)
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 5
Reti: 0
Assist: 0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan