Rinnovo Maignan, Moretto: "Ottimismo Milan, rossoneri vogliono il sì entro qualche giorno"

Giorni importanti per il rinnovo di Mike Maignan, con la trattativa entrata in una fase cruciale (clicca QUI per gli ultimi aggiornamenti). Matteo Moretto, nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione sul contratto del portiere francese del Milan:

“Sono veramente giorni molto importanti. Da quello che so e si sta raccontando posso confermare che il Milan ha fatto il massimo. L’offerta che il Milan ha proposto a Maignan è la stessa di cui si parlava nel settembre 2024, la stessa di cui si parlava nel febbraio 2025, quando le parti erano arrivate praticamente alle firme. Maignan diventerebbe il calciatore più pagato della rosa insieme a Leao. Il tetto ingaggi a livello di parte fissa resta sempre 5 milioni netti a stagione più bonus: Maignan entrerebbe direttamente tra i più pagati della rosa.

Voglio aggiungere però che non siamo ancora alle firme. È vero che il Milan è molto ottimista perché crede di aver fatto il possibile, crede che in questo momento non ci siano altri club pronti in agguato pronti a rubargli Maignan, e anche a livello economico comunque è un’offerta importante. Però non c’è ancora il sì definitivo di Maignan, manca ancora quest’ultimo punto. C’è molto ottimismo in casa Milan ma prima di dire che si va verso un rinnovo al 100% bisogna andare passo passo. Il Milan non ha tempo da perdere, vuole avere una risposta quanto prima perché tra poco Maignan potrebbe anche firmare gratis per un altro club, quindi il Milan deve organizzarsi nel caso. Ma ripeto, ottimismo Milan. Manca ancora il sì di Maignan che il club vuole avere entro qualche giorno”.