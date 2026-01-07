MN - Milanello, poco fa Gimenez è arrivato nel Centro Sportivo rossonero

MN - Milanello, poco fa Gimenez è arrivato nel Centro Sportivo rossoneroMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:47Da Milanello
di Enrico Ferrazzi
fonte dal nostro inviato, Antonello Gioia

Come riferisce il nostro inviato a Milanello, poco fa Santiago Gimenez ha varcato i cancelli del Centro Sportivo rossonero. L'attaccante messicano, che non gioca una partita ufficiale dal 28 ottobre (Atalanta-Milan), è attualmente ai box dopo essere stato operato lo scorso 18 dicembre alla caviglia destra. 

Questo il comunicato del club di via Aldo Rossi pubblicato il 19 dicembre: "Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di ieri ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".