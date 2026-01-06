Lazio in trattativa con il Milan per Loftus-Cheek: il punto di TMW

Stando a quanto riferisce TMW la Lazio è in pressing su Ruben Loftus-Cheek. I biancocelesti sono pronti a salutare Matteo Guendouzi, sempre più vicino al Fenerbahce; il giocatore preferito da Maurizio Sarri per sostituire il francese è proprio il centrocampista rossonero, con cui ha già lavorato insieme ai tempi del Chelsea.

Riferisce TMW che il Milan al momento non vede di buon occhio la cessione di Loftus, rendendo la trattativa non facile: servirà un’offerta molto convincente da parte della Lazio per far partire il numero 8. La Lazio, con la cessione di Castellanos e quella imminente di Guendouzi potrà investire in modo importante durante il mercato di gennaio.