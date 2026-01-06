Lazio in trattativa con il Milan per Loftus-Cheek: il punto di TMW
MilanNews.it
Stando a quanto riferisce TMW la Lazio è in pressing su Ruben Loftus-Cheek. I biancocelesti sono pronti a salutare Matteo Guendouzi, sempre più vicino al Fenerbahce; il giocatore preferito da Maurizio Sarri per sostituire il francese è proprio il centrocampista rossonero, con cui ha già lavorato insieme ai tempi del Chelsea.
Riferisce TMW che il Milan al momento non vede di buon occhio la cessione di Loftus, rendendo la trattativa non facile: servirà un’offerta molto convincente da parte della Lazio per far partire il numero 8. La Lazio, con la cessione di Castellanos e quella imminente di Guendouzi potrà investire in modo importante durante il mercato di gennaio.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "Il Milan sta lavorando il rinnovo di Leao: ha intenzione di gratificarlo per quello che sta dimostrando"
Le più lette
1 Gatti: "La prima volta è una botta di fortuna, la seconda è una simpatica fortuna, la terza è una fortuna spudorata. Ma all’11esima non c’è più niente di casuale"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com