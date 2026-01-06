Mercato Milan e lista Serie A: c'è spazio per altri due colpi

È cominciato il calciomercato ed il Milan ha già effettuato la prima operazione della sessione: l'arrivo di Niclas Fullkrug in prestito gratuito con diritto di riscatto. Da qui al 2 febbraio i rossoneri hanno la possibilità di effettuare altri due colpi da registrare liberamente nella rosa dei 25 di Serie A. In estate si è scelto di sfoltire molto l'organico visto la mancata qualificazione alle competizioni europee: una scelta che ha reso più facile per Allegri gestire il gruppo ma che ha mostrato anche diverse criticità causa infortuni. Tolto il centrocampo, e visto il lungo periodo di indisponibilità di Gimenez, attacco e difesa avrebbero bisogno anche numericamente di un altro innesto. Il focus dei dirigenti ora è su un altro difensore centrale: che sia italiano o straniero, giovane o esperto non fa nessuna differenza: potrà essere registrato in Serie A senza problemi.

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug, Balentien

LA LISTA DEI 25

LISTA STRANIERI (15 su 17)

1- Maignan

2- Tomori

3- Pavlovic

4- Estupinan

5- Modric

6- Fofana

7- Jashari

8- Loftus-Cheek

9- Rabiot

10- Saelemaekers

11- Pulisic

12- Leao

13- Nkunku

14- Santi Gimenez

15 - Fullkrug

VIVAIO ITALIA (3 su 4)

Pietro Terracciano

Ricci

De Winter

VIVAIO MILAN (1 su 4)

Gabbia

U22 (illimitati)

Torriani

Bartesaghi

Odogu

Athekame

Balentien

EXTRACOMUNITARI

Il Milan ha a disposizione entrambi gli slot Extra-EU per questa stagione. Nel caso arrivasse Kostic dal Partizan Belgrado ne occuperebbe uno. Anche Arizala avrebbe occupato uno slot, ma l'esterno alla fine ha scelto di accettare la proposta dell'Udinese che gli proponeva un post fin da subito in prima squadra.