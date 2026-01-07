Pulisic-Leao dal 1' contro il Genoa: sarà la volta buona?

E' finalmente arrivato il momento di rivedere Christian Pulisic e Rafael Leao in campo insieme dal primo minuto? Se lo chiedono i tifosi del Milan e soprattutto Massimiliano Allegri in vista della gara casalinga di domani sera contro il Genoa. I due sono partiti finora titolari insieme solo una volta in questo campionato, cioè lo scorso 23 novembre nel derby contro l'Inter.

FINALMENTE LEAO-PULISIC - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che quella composta dall'americano e dal portoghese potrebbe essere sulla carta una delle coppie più prolifiche del campionato, peccato che finora Allegri abbia avuto quasi sempre a disposizione solo uno dei due giocatori alla volta a causa degli infortuni. Domani sera a San Siro contro il Genoa, il tecnico livornese, salvo sorprese, dovrebbe finalmente avere la possibilità di schierare entrambi dal primo minuto: Leao ha già giocato titolare a Cagliari, mentre Pulisic ha risolto i fastidi che lo hanno tenuto in panchina per gran parte de match a Cagliari.

ALTERNATIVE - E se uno dei due non dovesse dare certezze dal primo minuto? Le alternative non sono molte purtroppo, anzi: Niclas Fullkrug non è ancora al top della condizione e avrà spazio nella ripresa (sarà l'esordio a San Siro), mentre Christopher Nkunku, ancora alle prese con il pestone rimediato a fine 2025 contro l'Hellas Verona, ha lavorato ieri ancora a parte e quindi al massimo prossimo recuperare per la panchina. Attenzione poi anche alle condizioni di Ruben Loftus-Cheek che ieri ha interrotto anzitempo l’allenamento, dopo aver accusato un piccolo problema fisico.