Interesse dalla Serie B greca per Victor Eletu di Milan Futuro

Victor Eletu, centrocampista nigeriano classe 2005, è uno dei talenti del settore giovanile rossonero da diversi anni: quest'anno sta giocando in pianta stabile con il Milan Futuro in Serie D. Il suo sviluppo, rispetto ad altri coetanei passati dal Diavolo, si è un po' frenato per un infortunio patito al ginocchio da cui è tornato nella scorsa stagione.

Ora per il giovane mediano africano cresciuto nel Milan si potrebbero aprire nuove opportunità di crescita. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com su Victor Eletu ci sarebbe l'interesse dell'Athlītikos Omilos Aigaleō, formazione della seconda serie greca. Il club ellenico ha dimostrato di voler acquistare in prestito secco per i prossimi sei mesi il giocatore del Diavolo. Contatti tra le parti per capire il margine di questa possibile esperienza di crescita all'estero.