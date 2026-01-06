Milan ed Inter su Gila, l'agente: "Concentrato solo sul presente, vuole vincere con la maglia della Lazio"

Milan ed Inter sono ben attente su Mario Gila, difensore della Lazio con il contratto in scadenza a giugno 2027. Lo spagnolo è nel mirino di tanti club, ma il suo agente Alejandro Camano, intervistato da calciomercato.it, assicura che il centrale è concentrato solo sulla Lazio: “Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara (contro la Fiorentina, ndr)”.

Sull’eventuale rinnovo: "Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita".

Sull’interesse di Milan ed Inter: “È concentrato solo sul presente, perché vuole vincere con la maglia della Lazio".