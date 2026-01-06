Ha senso per il Milan cedere Loftus-Cheek? La cifra minima per non fare minusvalenza

Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza dell'interesse della Lazio per Ruben Loftus-Cheek: i biancocelesti stanno per cedere Guendouzi al Fenerbahce ed il centrocampista del Milan sarebbe il preferito di Maurizio Sarri per sostituirlo. Il tecnico toscano ha lavorato proprio con l'inglese al Chelsea, riuscendo a farlo rendere al top: in quella stagione Loftus aveva segnato 10 gol, numeri che ha ripetuto solo nel suo primo anno in rossonero allenato da Stefano Pioli.

Proprio sui gol Allegri si è soffermato prima dell'inizio della stagione: il tecnico livornese durante l'estate ha tessuto le lodi di Loftus e Fofana, dicendo che per le qualità che hanno a fine stagione devono arrivare ad un totale di 15 gol. Come stiamo andando? Male: un gol Fofana ed un gol Loftus-Cheek. L'inglese, fisico statuario, progressione bruciante e anche un ottimo senso dell'inserimento, è uno dei punti interrogativi più grandi del Milan delle ultime stagioni: ha tutto per spaccare, ma non spacca. Anche all'interno della stessa partita c'è il Loftus dalle due facce: quello che sembra quasi aver paura del contrasto, nonostante i cm ed i kg in abbondanza, e quello che con un lampo sconquassa tutta la fase difensiva avversaria, mancando però il gol o il passaggio decisivo proprio sul più bello.

Quest'anno con Allegri, delle 15 partite di Serie A in cui è stato disponibile, ne ha giocate 7 da titolare, subentrando comunque nelle restanti 8. Il tecnico livornese lo coinvolge, anche se non è uno degli inamovibili, e lo schiera anche da seconda punta. Un ruolo che Loftus ha ricoperto anche con Pioli, anche se il sistema di gioco era differente: nel 4-2-3-1 era spesso l'uomo che spuntava a sorpresa, nel 3-5-2 fa un po' più di fatica quando deve essere il punto di riferimento, con Leao o Pulisic o Nkunku che gli girano attorno.

Arriviamo quindi alla domanda del titolo: ha senso per il Milan vendere Loftus-Cheek? Alla giusta offerta probabilmente sì. Il numero 8, pagato 18.960.000€ nell'estate del 2023, quando ha firmato un quadriennale, a gennaio 2026 ha un costo residuo di circa 7.110.000€: sopra questa cifra i rossoneri farebbero plusvalenza. Anche il tempismo suggerisce una cessione: in estate entrerà nell'ultimo anno di contratto ed il suo valore ovviamente non andrà verso l'alto.

I dubbi invece sono i seguenti: è un giocatore che Allegri apprezza per la sua duttilità? Quanto lo apprezza effettivamente? Se dovesse partire i dirigenti sarebbero capaci di sostituirlo al meglio? Quale sarebbe il profilo migliore per sostituirlo? Una mezz'ala? Un mediano? Un trequartista? A gennaio ci sono giocatori con le sue caratteristiche che possono muoversi? Sebbene in queste due stagioni e mezzo in rossonero non abbia mai convinto del tutto, anche nell'anno dei 10 gol, non è così scontato rispondere "Sì, il Milan farebbe meglio a cederlo".

Intanto lui oggi si è fermato e ha lavorato a parte per un piccolo problema fisico: questa è una nota veramente dolente e che purtroppo gli ha condizionato la carriera. A fine mese compirà 30 anni... Se si vuole cederlo probabilmente è questo il momento giusto.