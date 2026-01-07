Ventola: "Leao così presente l'ho visto solo nei due mesi in cui ha vinto lo Scudetto"

Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol è intervenuto, come di consueto insieme a Lele Adani e Antonio Cassano, anche Nicola Ventola, ex centravanti di lungo corso in Serie A Enilive. A differenza dei suoi colleghi di diretta streaming, l'ex punta ha preso le difese di Rafael Leao e lo ha elogiato per il rendimento che il portoghese sta tenendo in questa stagione, quando riesce a essere presente in campo e non limitato dagli infortuni.

Il commento di Nicola Ventola su Rafael Leao: "Sono tutti centrati al Milan e Leao, che molte volte non mi piace nell’attitudine e nonostante parecchi infortuni, è rientrato sempre velocemente e si è sempre fatto trovare pronto. Mi piace anche l’attitudine che si è preso i rigori e li ha segnati. A livello di numeri c’è tanto da lavorare ma ogni volta che ha giocato, presente come quest’anno l’ho visto solamente nei due mesi in cui hanno vinto lo Scudetto con Pioli. Fino a questo momento, con i pochi minuti giocati e cambiato ruolo, si fa trovare e fa anche gol".