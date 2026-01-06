Tare sta valutando le varie opzioni per la difesa: occhi anche su Okoli e Tiago Gabriel
Igli Tare è al lavoro per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale per questa seconda parte di stagione. L'obiettivo è giocare d'anticipo un po' come fatto con Niclas Fullkrug, ma la sensazione è che il rinforzo tanto richiesto dal tecnico rossonero potrebbe essere la più classica delle opportunità di fine mercato.
Milan Skriniar e Kim Min Jae il sogno, Federico Gatti invece la possibile richiesta di Massimiliano Allegri. Sono questi i profili sui quali si starebbe muovendo il Milan, che nel frattempo valuterebbe anche Caleb Okoli del Leicester, ex Frosinone già proposto in estate, e Tiago Gabriel del Lecce, che però il ds Corvino non ha alcuna intenzione di cedere a gennaio.
