Milan, idea Norton-Cuffy per l'estate: ecco quanto costa l'esterno del Genoa

di Enrico Ferrazzi

In vista della prossima estate, il Milan starebbe valutando con attenzione Brooke Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004 del Genoa. Domani sera la squadra ligure è attesa a San Siro nel posticipo della 19^ giornata di Serie A e così i dirigenti milanista avranno la possibilità di vederlo in azione da vicino. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il prezzo del suo cartellino è tra i 15 e i 20 milioni di euro.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna