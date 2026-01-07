Milan, idea Norton-Cuffy per l'estate: ecco quanto costa l'esterno del Genoa

vedi letture

In vista della prossima estate, il Milan starebbe valutando con attenzione Brooke Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004 del Genoa. Domani sera la squadra ligure è attesa a San Siro nel posticipo della 19^ giornata di Serie A e così i dirigenti milanista avranno la possibilità di vederlo in azione da vicino. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il prezzo del suo cartellino è tra i 15 e i 20 milioni di euro.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna