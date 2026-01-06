Moretto: "Il Milan sta lavorando il rinnovo di Leao: ha intenzione di gratificarlo per quello che sta dimostrando"

Nonostante qualche problema fisico di troppo la stagione di Leao, che quest'anno con Allegri sta giocando da prima punta, è sicuramente positiva. Il portoghese è, dopo Pulisic, il miglior marcatore in rosa e sta riuscendo ad essere spesso decisivo: con i gol contro Fiorentina, Lazio e Cagliari Rafa ha portato alla squadra 9 punti puliti in campionato. Anche per questo, riporta Matteo Moretto nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan sta lavorando per rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2028.

“Ne abbiamo parlato a fine ottobre e l’abbiamo ribadito ad inizio novembre: il Milan sta lavorando al rinnovo di Leao. Chiaramente al Milan ci sono delle priorità, soprattutto in base alle scadenze. Maignan, Tomori, Saelemaekers ha già rinnovato. Il Milan ha iniziato i contatti per il rinnovo con adeguamento con Rafa Leao già ad inizio ottobre, la trattativa prosegue. Si deve trovare la quadra con numeri e tutto ma il Milan ha intenzione di gratificare Leao per quello che sta dimostrando in campo”.