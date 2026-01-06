Casting in difesa: in lista anche Coppola del Brighton, ex Verona

Continua la ricerca del Milan del nuovo difensore centrale da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri per questo finale di stagione. Federico Gatti della Juventus è la scelta numero uno del tecnico rossonero, ma le difficoltà nell'arrivare al centrale bianconero costringono il direttore sportivo Igli Tare a lavorare su un più ampio raggio. 

Per questo motivo la lista del dirigente milanista si sarebbe riempita di nomi che possano fare al caso di Allegri, come ad esempio quello di Diego Coppola del Brighton, ex Verona, sul quale ci sarebbe però il forte interesse anche del Torino per questo calciomercato invernale. 