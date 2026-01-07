Maignan ha detto sì al Milan: le ultime di Repubblica sul rinnovo

vedi letture

Mike Maignan è ad un passo dal prolungare il suo contratto che scade a fine stagione con il Milan: come riporta l'edizione odierna di Repubblica, infatti, il portiere francese ha detto sì alla proposta del club di via Aldo Rossi e in settimana potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Manca ancora da trovare l'accordo definitivo sulle commissioni con gli agenti dell’estremo difensore, ma c'è fiducia di arrivare presto alla fumata bianca.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna