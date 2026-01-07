Maignan ha detto sì al Milan: le ultime di Repubblica sul rinnovo

di Enrico Ferrazzi

Mike Maignan è ad un passo dal prolungare il suo contratto che scade a fine stagione con il Milan: come riporta l'edizione odierna di Repubblica, infatti, il portiere francese ha detto sì alla proposta del club di via Aldo Rossi e in settimana potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Manca ancora da trovare l'accordo definitivo sulle commissioni con gli agenti dell’estremo difensore, ma c'è fiducia di arrivare presto alla fumata bianca.

