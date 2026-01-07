Maignan ha detto sì al Milan: le ultime di Repubblica sul rinnovo
Mike Maignan è ad un passo dal prolungare il suo contratto che scade a fine stagione con il Milan: come riporta l'edizione odierna di Repubblica, infatti, il portiere francese ha detto sì alla proposta del club di via Aldo Rossi e in settimana potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Manca ancora da trovare l'accordo definitivo sulle commissioni con gli agenti dell’estremo difensore, ma c'è fiducia di arrivare presto alla fumata bianca.
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
