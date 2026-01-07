Mangiante: "Domani confronto tra Gasp e Roma che è al corrente delle tensioni del tecnico con Massara"

Dopo la vittoria sul campo del Lecce per 0-2, Gianpiero Gasperini, tecnico della Roma, ha deciso di non presentarsi ai microfoni della stampa per le consuete interviste del post gara. Il club non ha fornito nessuna motivazioni ufficiale in merito e le uniche indiscrezioni sono arrivate tramite la voce di Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport 24 al seguito dei giallorossi, e ha spiegato che la motivazione del silenzio stampa improvvisato sia dovuto a divergenze sul calciomercato tra tecnico e direzione sportiva, rappresentata dall'ex rossonero Frederic Massara.

Le parole di Angelo Mangiante nel corso di Calciomercato - L'Originale: "Gasperini si è voluto prendere una notte di riflessione. Motivo di alta tensione il modo di agire dell'allenatore e della società nel mese di mercato che serve per potare avanti certe negoziazioni e per esprimere dei dissidi che già in estate si erano manifestati. Domani confronto tra le parti in causa tra Gasp e la società che è al corrente tra le tensioni tra allenatore e direttore sportivo".