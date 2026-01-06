Il Milan torna a San Siro con un Fullkrug in più: cosa porta ai rossoneri il numero 9

Dopo aver inaugurato l'anno nuovo con una vittoria in trasferta, 0-1 contro il Cagliari grazie al gol di Rafael Leao, il Milan torna a San Siro per la prima volta nel 2026: giovedì sera, alle ore 20.45, la formazione di Massimiliano Allegri ospiterà il Genoa di mister Daniele De Rossi in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie A Enilive. E rispetto all'ultima appuntamento davanti ai propri tifosi, nel 2025, il Diavolo si ripresenta con un Niclas Fullkrug in più. Cosa porterà questo in termini concreti?

Lunghezza

Se c'è un aspetto negativo in questa prima parte di stagione rossonera, questo è senza dubbio i diversi infortuni, praticamente ogni settimana, che stanno colpendo la rosa di Massimiliano Allegri impedendogli, di fatto, di riuscire ad avere continuità nelle formazioni titolari proposte. Il reparto offensivo è stato sicuramente il più colpito: Rafael Leao ha saltato il primo mese e tutto il mese di dicembre; Christian Pulisic si è perso molti minuti per strada; Santi Gimenez è fuori da fine ottobre e lo sarà almeno fino a febbraio; Christopher Nkunku ora è infortunato e dopo aver saltato Cagliari è a rischio anche per il Genoa. Insomma Fullkrug serviva sicuramente per allungare il reparto per evitare di costringere Max a dover adattare Loftus-Cheek o, peggio, come capitato in altre situazioni anche Saelemaekers o Ricci.

Caratteristiche ideali

Il vero motivo per cui Niclas Fullkrug sarà sicuramente un rinforzo positivo per il Diavolo, sono le sue caratteristiche. Il Milan trova un attaccante esperto, grosso e alto quasi un metro e novanta: il centravanti tedesco già alla sua prima apparizione con i rossoneri ha fatto vedere le sue qualità di difesa palla, duello aereo e rifinitura. Tutto quello che è successo a Cagliari è esattamente tutto quello di cui ha bisogno il Milan da Fullkrug. Se Leao e Pulisic staranno bene, come non è mai successo in contemporanea e come ci si augura, il compito dell'ex West Ham sarà quello di entrare nei 25/20 minuti finali per tenere alta la squadra, se già in vantaggio, o riempire l'area di rigore, nel caso in cui i rossoneri vadano a caccia di un gol vittoria. La condizione è apparsa buona, anche se certamente ci vorrà tempo per vedere Fullkrug esprimersi a livelli ottimali, nella speranza che anche lui non cada vittima di infortuni o problemi fisici.