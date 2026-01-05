Bucchioni: "Chiesa è stato proposto anche al Milan. Si sta lavorando per riportarlo in Italia"

Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per TMW sul futuro di Federico Chiesa: "A proposito di Napoli, per risolvere la grana del mercato a saldo zero, Manna sta pensando di recuperare i settanta milioni spesi in estate per Lucca e Lang per poi reinvestirli. Non è facile, ovviamente. L’olandese non è il miglior interprete del calcio di Conte, ha estimatori in Turchia ma non solo. Tante sono le squadre che hanno bisogno di un centravanti, vediamo chi si avvicinerà a Lucca. Ovviamente l’allenatore spera che non finisca come con Kvara l’anno scorso e che a un’uscita corrisponda un’entrata. E allora ecco l’idea sulla quale si sta lavorando: riportare Chiesa in Italia. C’è il via libera di Conte, il giocatore vuole tornare per giocarsi la Nazionale, sperando nei Mondiali. È stato proposto anche alla Juve, al Milan e alla Roma, ma guadagna molto, 7,5 a stagione, e anche se non è titolare il Liverpool per ora non ha aperto alla cessione. Ha il caso Salah e altri problemi di organico".

LE PAROLE DI DI BIAGIO

Ai microfoni di Sky Sport Gigi Di Biagio, ex ct della Nazionale maggiore e dell'Under 21, ha parlato delle ultime relative al gruppo azzurro: "faccio un grande in bocca al lupo a Gattuso, potrebbe essere la persona giusta. Ci siamo stancati di non vedere l'Italia ai Mondiali. Spalletti ha avuto delle difficoltà, ho la convinzione che Gattuso possa risollevare le sorti della Nazionale. Ce lo meritiamo come paese".

Uno come Federico Chiesa a chi potrebbe fare comodo?

"Penso che se Federico è nelle condizioni mentali, fisiche e motivazionali giuste qualsiasi piazza sarebbe giusta per lui. Napoli con Conte sarebbe ideale per rilanciarsi. Lui ha caratteristiche uniche, ma penso che anche per la Nazionale lui potrebbe essere molto utile perché ha caratteristiche diverse da tutti gli altri".