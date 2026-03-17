Leao sul mercato, ma a quale cifra? Intorno agli 80 milioni. Possibili interessamenti da Premier League e Arabia Saudita

Leao sul mercato, ma a quale cifra? Intorno agli 80 milioni. Possibili interessamenti da Premier League e Arabia SauditaMilanNews.it
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Oggi alle 10:18Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

La brutta reazione domenica all'Olimpico al momento del cambio è solo l'ultimo comportamento di Rafael Leao che non è piaciuto in casa rossonera. Per questo motivo, in via Aldo Rossi stanno iniziando a pensare di ascoltare e valutare eventuali offerte che arriveranno in estate per l'attaccante portoghese. Ma a quale cifra il Milan sarebbe disposto a cederlo? 

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, nel contratto del numero 10 rossonero c'è una clausola da 170 milioni di euro, cifra oggi ben distante dal reale valore del giocatore. Il Diavolo si potrebbe accontentare di una cifra nettamente inferiore, intorno agli 80 milioni. Possibili interessamenti per Leao potrebbero arrivare dalla Premier League o da qualche squadra araba.