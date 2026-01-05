Il Milan in prestito: Colombo-gol in vista del Milan, Jimenez non vince da 11 gare

vedi letture

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Dopo aver vinto le prime due gare del girone in Coppa d'Africa, l'Algeria ha fatto tre su tre sconfiggendo 3-1 la Guinea Equatoriale: Ismael Bennacer ha assistito dalla panchina per tutta la durata della gara, con la sua Nazionale che era già di fatto qualificata per gli ottavi di finale. Questi si giocheranno nella giornata di domani, 6 gennaio: alle ore 17 italiane l'Algeria affronterà la Repubblica Democratica del Congo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 11

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Prima dell'anno amarissima per il centrocampista francese, partito titolare nella trasferta di Firenze: ammonito al 20° minuto per un fallo, Bondo è stato sostituito nove minuti dopo da Alberto Grassi. La Cremonese perderà subendo gol nel finale di partita da Kean e nel post gara mister Davide Nicola motiverà così la sostituzione dopo mezz'ora: "Si stava facendo fatica. L'ammonizione presa così e poi sono stati altri due eventi che potevano portare all'inferiorità numerica. Si gioca ogni 4 giorni e ho preferito fare questa scelta"

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 18

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Francesco Camarda è stato premiato con la titolarità nella difficile trasferta del Lecce all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il giovane attaccante classe 2005 è rimasto in campo fino al 68° minuto quando, come di consueto, è stato sostituito da Leo Stulic. La formazione salentina, soprattutto grazie al portiere Falcone, è riuscita a strappare un punto importantissimo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 18

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Tre partite e tre vittorie per la Nigeria di Samuel Chukwueze in Coppa d'Africa: le Super Eagles hanno guadagnato così l'accesso agli ottavi di finale della competizione, battendo in ordine Tanzania, Tunisia e Uganda. L'ex rossonero ha giocato da titolare nella prima gara, in cui è stato sostituito al 59°; in panchina nella seconda sfida; nella terza ha giocato dal primo minuto e fornito due assist su tre gol segnati dalla sua squadra, prima di essere sostituito a inizio recupero. Oggi alle ore 20 italiane l'ottavo contro il Mozambico.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 10

Reti: 2

Assist: 4

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Non poteva iniziare meglio il 2026 per Lorenzo Colombo che, nella partita contro il Pisa giocata allo stadio Ferraris, trova il suo terzo gol stagionale. Rete bellissima, in linea con le sue caratteristiche: controllo con il tacco al limite dell'area per smarcarsi e conclusione chirurgica nell'angolino. La gara finirà poi 1-1. Il calendario, per il prossimo turno, vedrà il giovane attaccante 2002 e tutto il Grifone in trasferta a San Siro contro il Milan questo giovedì sera.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 20

Reti: 3

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Weekend di pausa invernale per la Serie B, ottima occasione per guardare indietro e valutare questa prima parte di stagione per Comotto. Annata condizionata, all'inizio, da un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo, oltre che da un rendimento di squadra di certo non positivo. In stagione il centrocampista classe 2008 ha collezionato 10 presenze per un totale di 342 minuti: un assist confezionato in Coppa Italia, l'unico squillo statistico.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 10

Reti: 0

Assist: 1

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Prosegue anche nel nuovo anno il momento nero del Bournemouth che, dopo aver iniziato alla grande e aver assaggiato anche le prime posizioni in classifica, ora è in striscia di gare senza vittorie da 11 partite: cinque pareggi e sei sconfitte. L'ultima è arrivata questo weekend in casa contro la capolista Arsenal che ha vinto 2-3: Jimenenz in campo da titolare e per 90 minuti come terzino destro.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 16

Reti: 0

Assist: 0

ALVARO MORATA (Como)

Prosegue il periodo di convalescenza di Alvaro Morata che, dopo aver patito nel mese di dicembre una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, ha saltato anche la prima partita del 2026 del Como che ha vinto 1-0 in casa contro l'Udinese. Il rientro del centravanti spagnolo è previsto per inizio febbraio: dovrebbe saltare la partia del 15 gennaio contro il Milan e potrebbe tornare per la sfida di ritorno, in programma verosimilmente nella seconda parte del mese di febbaio.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 15

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Partita dura ma partita vinta dall'Atalanta che strappa tre punti in casa alla Roma (1-0) e frena la corsa dei giallorossi ai piani alti della classifica: per Yunus Musah, che con Palladino sta ritrovando il campo, panchina iniziale e ingresso al 60° minuto al posto di Zalewski per dare il suo apporto sulla fascia nell'ultima mezz'ora della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 14

Reti: 0

Assist: 1

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Il Bologna non vince in campionato dal 22 novembre scorso, quando vinse a Udine per 0-3 proprio con doppietta di Pobega: da allora in Serie A sono arrivate due pareggi e tre sconfitte. L'ultima è maturata ieri a San Siro contro l'Inter che ha dominato e vinto per 3-1: il centrocampista di origine triestina è partito dalla panchina ed è entrato all'intervallo al posto di Moro, senza riuscire a invertire l'inerzia della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 19

Reti: 2

Assist: 1

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro per la Cremonese che ha frenato la sua corsa negli ultimi tempi: nella partita persa a Firenze all'ultimo secondo a causa di un gol di Kean, il difensore Filippo Terracciano è stato confermato titolare nella difesa a tre ed è rimasto in campo tutta la gara, risultando ancora uno dei migliori. Ai microfoni di DAZN, intervistato a fine gara, Terracciano ha parlato così del suo momento: "Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito. Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale. Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico. Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi. Solo così posso raggiungere i risultati che voglio".

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 18

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza)

Così come per lo Spezia, anche il Monza in pausa nel fine settimana come tutta la Serie B. Dopo l'inizio di stagione ostacolato dall'infortunio, il classe 2005 ha ottenuto qualche presenza risicata: la sua ultima apparizione in campo risale al 25 ottobre quando venne impiegato per 33 minuti contro la Reggiana. Da quel momento nove partite saltate in Serie B: le prime cinque guardate dalla panchine e le ultime tre neanche convocato dal tecnico. In mezzo c'è stata la convocazione con l'Italia U21. Zeroli però non perde la fiducia e per salutra il 2025 ha scritto sui propri social: "Un altro anno di lavoro e crescita. Si continua!".

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0