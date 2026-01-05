Il Manchester Utd ha deciso con riluttanza che è giunto il momento giusto per apportare un cambiamento della guida tecnica

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Ruben Amorim è stato esonerato dall'incarico di allenatore del Manchester United. Lo ha annunciato il club. Il tecnico portoghese era 14 mesi all'Old Trafford. "Con il Manchester United sesto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso con riluttanza che è giunto il momento giusto per apportare un cambiamento", ha affermato il club in una nota. (ANSA).