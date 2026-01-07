Olimpiadi Milano-Cortina: anche Max Allegri porterà la Fiamma Olimpica

di Enrico Ferrazzi

Anche Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, porterà la Fiamma Olimpica in vista della Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Lo ha annunciato su X il club rossonero: "Massimiliano Allegri avrà l'onore di portare la Fiamma Olimpica in vista di Milano Cortina 2026! Complimenti Mister!". 