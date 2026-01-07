Olimpiadi Milano-Cortina: anche Max Allegri porterà la Fiamma Olimpica
Anche Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, porterà la Fiamma Olimpica in vista della Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Lo ha annunciato su X il club rossonero: "Massimiliano Allegri avrà l'onore di portare la Fiamma Olimpica in vista di Milano Cortina 2026! Complimenti Mister!".
Massimiliano Allegri will have the honour of carrying the Olympic Flame ahead of Milano Cortina 2026! ❄️— AC Milan (@acmilan) January 7, 2026
Complimenti Mister! 👏 pic.twitter.com/vXynAQ3tP9
