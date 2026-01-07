Ambrosini evidenzia: "Il merito di Allegri è di accentrare su di sé tutte le discussioni che in passato hanno portato la società, e di conseguenza la squadra, a essere sballottate"

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su quale sia il principale merito di Allegri nel Milan: "Accentrare su di sé tutte le discussioni che in passato hanno portato la società, e di conseguenza la squadra, a essere sballottate. Max ha le spalle larghe per reggere il peso del Milan e così facendo ha... alleggerito i calciatori. Dopo la prima sconfitta in casa contro la Cremonese, se lui non avesse fatto da scudo al gruppo, chissà cosa sarebbe potuto succedere... Inoltre ha questa capacità di vincere gli scontri diretti grazie a un calcio fatto di resistenza e attenzione".

Allegri continua a ripetere che l’obiettivo è il quarto posto: fa bene a non creare eccessive aspettative oppure...

"Max nella comunicazione è un maestro e comunque il discorso che fa è giusto: il Milan è ripartito dall’ottavo posto della scorsa stagione e mica poteva fare proclami o puntare subito alla vittoria dello scudetto. L’obbligo di arrivare primi i rossoneri non lo hanno e questo alla lunga può essere un vantaggio. Nel botta e risposta tra Inter e Napoli su chi sia il favorito, il Milan non deve entrare: meglio che resti sornione dietro e, se ci saranno le condizioni da marzo in poi...".