Il paragone di Garlando: "Allegri è il Checco Zalone del campionato. Curiosità intrigante seguire il Buen Camino di Max"

vedi letture

All'interno della rubrica La Sveglia, pubblicata sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha fatto un paragone tra Massimiliano Allegri e Checco Zalone: "Massimiliano Allegri è il Checco Zalone del campionato. I critici li bacchettano per la qualità del prodotto, loro se la ridono in cima alle classifiche, uno conta i milioni, l’altro i punti. "Ma è cinema questo? È calcio questo?", si chiedono gli esteti. Sì, lo è, perché è tutto più studiato di quel che sembra. Le storie di Checco non sono solo un collage di battute scorrette, ma anche satira dei nostri vizi, come in altri tempi e in altro modo faceva Alberto Sordi. Max non è solo difesa e contropiede. È una scelta di rottura: l’anti-intensità. Allegri chiede a Modric di tenere il Milan a basso ritmo, in modalità risparmio energetico, come un pc con poca batteria, e di accenderlo di colpo, al momento buono, con le volate di Salemaekers, Pulisic, Leao che spezzano la partita. Con i Batistuta di ieri o gli Haaland di oggi, tanto blocco basso sarebbe rischioso, ma nel campionato di Openda e Dovbik si può fare.

Comunque, per nascondere la porta per 90’, come a Cagliari, serve un solido copione difensivo. Anche qui: non solo sketch. Certo, chi gioca con le pile cariche (Inter, Napoli), crea più occasioni. Il Milan per 12 volte ha segnato al primo tiro in porta. Si può arrivare in fondo in modalità risparmio? Si può vincere anche lasciando il pallone agli altri? È la curiosità più intrigante del torneo: seguire il Buen Camino di Max".