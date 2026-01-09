Rabiot a SportMediaset: "Ci diciamo sempre di partire bene, a volte non ci siamo con la testa"

Dopo l'1-1 contro il Genoa, Adrien Rabiot ha dichiarato a SportMediaset: "Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol. Nel primo tempo potevamo fare meglio, soprattutto sotto porta. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma alla fine abbiamo rischiato di perderla e non è una cosa che deve succedere. C'era tempo per creare occasioni, avevamo la partita in mano, dobbiamo fare meglio in certe situazioni".

Sui primi tempi negativi: "Ci diciamo sempre di partire bene, a volte non ci siamo con la testa. Nei secondi tempi facciamo meglio, ma non possiamo giocare solo 50 minuti a partita. Continueremo a lavorare su questo, sulla mentalità. Oggi abbiamo creato tanto nella ripresa".

Sullo scudetto: "Siamo a gennaio, si gioca fino a maggio, ci sono tante partite e tanti scontri diretti. Dobbiamo restare tranquilli, dobbiamo recuperare le energie per domenica. Siamo lì, non siamo preoccupati".