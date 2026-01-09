Fullkrug dopo l'esordio a San Siro: "Sono orgoglioso, anche se avrei preferito festeggiarlo con i tre punti"

Nel match contro il Genoa, Niclas Fullkrug ha fatto il suo esordio a San Siro con la maglia del Milan. Dopo il match, l'attaccante tedesco, arrivato in rossonero durante questo mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Molto orgoglioso del mio debutto a San Siro - anche se avrei preferito festeggiarlo con tre punti! Abbiamo avuto le nostre possibilità, ora tocca a noi fare meglio nella prossima partita.

Grazie rossoneri per la vostra calorosa accoglienza e il vostro grande supporto oggi! Ci vediamo domenica vs Fiorentina!".