Visite mediche con la Lazio per il sostituto di Guendouzi. Arriva dall'Ajax
(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Kenneth Taylor è pronto a diventare il secondo acquisto del mercato invernale della Lazio. Il centrocampista, prelevato dall'Ajax per sostituire Guendouzi trasferitosi in Turchia, sta svolgendo le visite mediche a Villa Mafalda e subito dopo sarà a Formello per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio. Nel pomeriggio, poi, sarà a disposizione del tecnico Sarri, insieme all'altro nuovo acquisto Ratkov, per iniziare a lavorare sul campo ed essere convocato per la sfida di domenica prossima contro il Verona. (ANSA).
