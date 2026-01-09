Visite mediche con la Lazio per il sostituto di Guendouzi. Arriva dall'Ajax

Visite mediche con la Lazio per il sostituto di Guendouzi. Arriva dall'AjaxMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Kenneth Taylor è pronto a diventare il secondo acquisto del mercato invernale della Lazio. Il centrocampista, prelevato dall'Ajax per sostituire Guendouzi trasferitosi in Turchia, sta svolgendo le visite mediche a Villa Mafalda e subito dopo sarà a Formello per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio. Nel pomeriggio, poi, sarà a disposizione del tecnico Sarri, insieme all'altro nuovo acquisto Ratkov, per iniziare a lavorare sul campo ed essere convocato per la sfida di domenica prossima contro il Verona. (ANSA).