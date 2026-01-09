Marusic rinnova con la Lazio: contratto prolungato fino al 2028
(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Adam Marusic continuerà a vestire la maglia della Lazio. Il difensore montenegrino, infatti, ha raggiunto l'accordo con il club per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 30 giugno 2029. Un prolungamento, quello del difensore, che permetterà così alla Lazio di poter continuare a puntare sull'esperienza di Marusic e al difensore, che finora ha collezionato 334 presenze nell'arco di nove stagioni coronate da 15 reti e 17 assist, di allungare il proprio record con l'aquila sul petto visto che già oggi è il calciatore dell'attuale rosa con più presenze all'attivo. (ANSA).
