Allegri a SportMediaset: "A tre minuti dalla fine non puoi prendere un contropiede così"

Massimiliano Allegri ha parlato così a SportMediaser dopo l'1-1 contro il Genoa: "Il Genoa ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo ha corso tanto. Noi siamo stati troppo frettolosi, potevamo passare avanti, ma siamo stati imprecisi tecnicamente. Il Genoa è calato nella ripresa, noi abbiamo aumentato l'intensità. A tre minuti dalla fine non puoi però prendere un contropiede così, devi creare un'occasione per fare gol senza mettere a repentaglio la partita".

Sui punti persi con le piccole: "Il calcio è inspiegabile. Fino a quando le squadre piccole reggono il ritmo a livello di corsa non dovresti andare sotto perchè poi alla lunga calano e la tua qualità tecnica deve uscire. Stasera la palla non entrava, ma è stata la stessa partita con il Verona e il Cagliari".

Sul finale di partita: "Dobbiamo capire che in quei momenti per creare occasioni, ma la voglia di vincere la partita deve essere fatta con equilibro. Non possiamo andare tutti avanti al 95' e prendere un contropiede così".

Su Pulisic-Leao: "Hanno fatto una buona partita con una squadra chiusa. Poi quando è entrato Fullkrug hanno trovato più spazio. Dobbiamo andare avanti, questo punto ci permette di restare secondi e continuare a raccogliere punti per arrivare tra le prime quattro".