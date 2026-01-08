Mandorlini: "Il Milan è una buona squadra, ma è di livello tecnico inferiore. Quindi, per me sarà un duello a due per lo Scudetto"

Andrea Mandorlini, allenatore, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla lotta Scudetto: "Il Napoli è da scudetto perché è campione in carica e perché lo ha vinto due volte negli ultimi tre anni. Ma l'Inter è altrettanto forte, mi piace, gioca bene, è diversa dal passato, gioca di più, ti dà meno riferimenti. Ha perso qualche gara di troppo ma adesso sta bene, è difficile da affrontare. Il Milan è una buon squadra ma è di livello tecnico inferiore quindi per me sarà un duello a due per lo scudetto, Napoli e Inter.La partita di domenica sarà determinante, non decisiva. Il pensiero un po' va anche là nonostante Verona sia la priorità".

Lucca? Poteva essere un giocatore importante, ma con Hojlund così è difficile dargli spazio. I grandi allenatori non cambiano spesso e Conte sta ottenendo grandi risultati con questa squadra.

Hojlund? Non è lo stesso degli altri anni. Ha sempre avuto tanta potenzialità ma ora il lavoro di Conte è stato fondamentale. Le nuove realtà ti aiutano. Hojlund sta toccando vertici molto alti di livello tecnici e tattici. Ma vale lo stesso anche per Politano. I singoli con Conte si esaltano.