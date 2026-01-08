Rabiot ritrova i numeri bianconeri: assist come nella sua miglior Juve

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Adrien Rabiot ha fornito tre assist in questo campionato, inclusi due nelle ultime due presenze; in Serie A ha trovato più passaggi vincenti solamente con la Juventus nella stagione 2022/23 (quattro). Infatti, per la prima volta da marzo-aprile 2023 (tre reti e un assist), il francese potrebbe trovare una partecipazione attiva per tre gare di fila nella competizione.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: giovedì 8 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni - Moro

IV uomo: Turrini

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna