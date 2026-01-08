Rabiot ritrova i numeri bianconeri: assist come nella sua miglior Juve
Dopo la vittoria di Cagliari, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo questa sera a San Siro contro il Genoa. Il grifone allenato da Daniele De Rossi è reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa. Sarà quindi una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà, con i rossoneri a caccia di punti preziosi per il proprio percorso in campionato e il Genoa, affamato di risultati in ottica salvezza.
STATISTICHE E CURIOSITÀ
Adrien Rabiot ha fornito tre assist in questo campionato, inclusi due nelle ultime due presenze; in Serie A ha trovato più passaggi vincenti solamente con la Juventus nella stagione 2022/23 (quattro). Infatti, per la prima volta da marzo-aprile 2023 (tre reti e un assist), il francese potrebbe trovare una partecipazione attiva per tre gare di fila nella competizione.
DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
