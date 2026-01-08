Bartesaghi oro del Milan: Galli crede che possa avere un percorso alla Bastoni

vedi letture

Filippo Galli, ex storico difensore e dirigente del Milan è intervenuto così a Radiotvseriea, analizzando il momento dei rossoneri di Max Allegri, impegnati domani sera contro il Genoa a San Siro. Queste le sue dichiarazioni:

“Allegri ha dimostrato di saper gestire bene l’ambiente, grazie alle sue risorse con un bilancino come un alchimista. Futuro? Bartesaghi sta facendo bene, sta stupendo tutti e può ancora migliorare moltissimo. Un suo ipotetico ruolo potrebbe essere anche da braccetto, come Bastoni”.

LE PAROLE DI ALLEGRI PRE MILAN-GENOA

"Il passato serve per cercare di fare meglio il futuro, per cercare di andare a migliorare le cose sbagliate fatte in passato. Per quanto riguarda la fiamma olimpica sono contento, sarà un'emozione ed un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità. La partita di domani affrontiamo un Genoa che ha sempre segnato nelle ultime 10 partite, è una squadra che è cresciuta molto con De Rossi. Ha tiratori molto validi, hanno Colombo che sta facendo molto bene e sono contento perché è un ragazzo straordinario. È una partita che va affrontata con grande rispetto: i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti".

Anche la Juve per lo scudetto?

"La Juventus ha finito le partite del girone d'andata... La quota scudetto credo sia a 86-88, a secondo di come verrà chiuso il girone d'andata. Per arrivare 86 o 88 chi è a 36 deve fare 50 punti nel girone di ritorno, ma la Juve è una squadra forte e può farli. Con Spalletti ha avuto un'inversione di risultati e rpestazioni. Noi dobbiamo arrivare a noi stessi e al nostro obiettivo: arrivare a marzo tra le prime 4 o attaccati. I risultati di ieri dimostrano che è complicato: dobbiamo rimanere con i piedi per terra, con grande equilibrio ed affrontare le partite con grande serietà come le ultime due. Poi le partite iniziano 0-0, non è che abbiamo qualche vantaggio perché siamo il Milan".