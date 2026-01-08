Bianchin: "Pulisic legge tutto tra le righe e trova sempre un modo per farsi trovare nel posto giusto al momento giusto"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Pulisic e Leao: "E se il segreto di Pulisic e Leao, come in certe storie a distanza, fosse vedersi poco? Il 10 e l’11, titolari designati da inizio stagione dell’attacco del Milan, sono stati titolari insieme solo in due partite: Milan-Bari di Coppa Italia e il derby. Sì, ma da soli, alternandosi, stanno rendendo come mai. Il Milan ormai funziona così: o è disponibile Christian o è disponibile Rafa, e chi gioca fa quasi sempre gol. Pulisic ha il miglior rapporto minuti per gol in Italia: un gol ogni 76 minuti di Serie A trascorsi in campo. Leao è terzo con 121: davanti a lui, solo il cugino Bonny.

Per Leao, sicuramente hanno dato una grande mano la posizione centrale e i rigori, che Rafa non aveva mai calciato. "Quando parte da sinistra, a volte si addormenta ed esce dalla partita", ha detto Allegri a Cagliari. In mezzo, invece, sta riuscendo a prendere la porta più spesso. CP11 invece continua in quella sua interpretazione particolare del mondo italiano. Pulisic legge tutto tra le righe e trova sempre un modo per farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, che parta da destra, da sinistra o dal centro. Come seconda punta ha meno compiti difensivi, gioca più vicino all'area e ci arriva sempre fresco. Allegri li ha liberati, responsabilizzati e avvicinati alla porta: funziona".