Roma, altro infortunio muscolare per Dovbyk: fuori due settimane e a rischio Milan

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Artem Dobvyk si ferma ancora. L'attaccante ha riportato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. È quanto emerge dagli esami svolti questa mattina dopo il cambio a pochi minuti dalla fine della gara con il Lecce di ieri. Il calciatore della Roma sarà fuori almeno un paio di settimane e da Trigoria fanno sapere che sarà da valutare giorno dopo giorno. (ANSA).