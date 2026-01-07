Bezzi: "Il Milan di Allegri è la variante che può spostare la lotta Scudetto"

In testa alla classifica, avviandoci verso la conclusione del girone di andata, Inter, Milan e Napoli provano a fare il vuoto e a inscenare una corsa a tre verso lo Scudetto. Per parlare di questa lunga volata, ancora tutta da decifrare, il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite nel giorno dell'Epifania del programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito il pensiero del collega sul trio che guida la classifica di Serie A.

Inter, Milan e Napoli: quale il fattore scudetto?

"La variante che può spostare è il Milan di Allegri. In questo momento è la squadra che ha qualcosa di meno rispetto alle antagoniste ma Allegri è un grande tecnico. Non ha un attacco esaltante, ma con Allegri riesce a segnare comunque spesso al primo tentativo, ben 11 volte. Ottiene sempre il massimo. Il Milan dovrà recuperare anche una partita non facile, potrebbe essere lei la variabile"