Il Milan è la squadra che segna di più nei primi 15' del secondo tempo

Il Milan è la squadra che segna di più nei primi 15' del secondo tempoMilanNews.it
Oggi alle 19:40News
di Lorenzo De Angelis

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra, che per quanto in difficoltà a livello di classifica, sembra rivitalizzata dal cambio in panchina. Massimiliano Allegri lo sa, e ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida ci ha tenuto a rimarcare quanto la formazione rossoblù sia pericolosa, soprattutto in fase offensiva. 

Approcciare subito bene la gara per indirizzarla subito bene. Potrebbe essere questo l'obiettivo del Milan, che però tende a decidere a proprio favore le partite quasi sempre nei secondi 45 minuti. Basti infatti pensare che quella rossonera è la squadra che segna di più nei primi 15' del secondo tempo: 8 reti su 28 totali. 