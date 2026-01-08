Il Milan è la squadra che segna di più nei primi 15' del secondo tempo
MilanNews.it
Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Genoa di Daniele De Rossi, squadra, che per quanto in difficoltà a livello di classifica, sembra rivitalizzata dal cambio in panchina. Massimiliano Allegri lo sa, e ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida ci ha tenuto a rimarcare quanto la formazione rossoblù sia pericolosa, soprattutto in fase offensiva.
Approcciare subito bene la gara per indirizzarla subito bene. Potrebbe essere questo l'obiettivo del Milan, che però tende a decidere a proprio favore le partite quasi sempre nei secondi 45 minuti. Basti infatti pensare che quella rossonera è la squadra che segna di più nei primi 15' del secondo tempo: 8 reti su 28 totali.
Pubblicità
News
Allegri snocciola la quota scudetto, Matri: "Sappiamo quanto piaccia al mister dare i numeri e giocarci, con le dichiarazioni..."
Rinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafededi Franco Ordine
Le più lette
4 MN - Trauma distorsivo con danno capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro per Di Siena: si valuta l'operazione
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Florenzi: “Quando parlava Ibra faceva la differenza. Nell’anno dello scudetto sentivo un’energia particolare”
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com