Martorelli: "Il Milan, preso l'attaccante, ha la necessità di fare il difensore"

vedi letture

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, come spesso accade è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com per esprimere un suo commento sul momento della stagione, relativamente alla Serie A. Il suo commento sui movimenti di mercato che si attende dalle big da qui a inizio febbraio.

Da chi si aspetta altri movimenti?

"Mi aspetto operazioni un po' da tutte le squadre. Ad eccezione del Napoli che secondo me in questo momento insieme all'Inter è la squadra più forte e inoltre recupereranno Anguissa, Lukaku e De Bruyne. Il Milan, preso l'attaccante, ha necessità di un difensore centrale"

E la Roma?

"Mi aspetto molto dalla Roma. Deve fare minimo due attaccanti, quindi se riuscisse a portare a casa Zirkzee e Raspadori secondo me farebbe un salto di qualità notevole. E poi devono muoversi le piccole che si devono salvar: la Fiorentina di cui parlavamo prima ad esempio, spero e mi auguro che Paratici possa far uscire que calciatori che non hanno rispettato le attese e intervenire su giocatori che da qui alla fine possano sposare il progetto di questa nuova Fiorentina"