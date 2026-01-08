Caressa elogia il Milan: “Sa piegarsi e adattarsi quando serve”

Con un reel sul suo profilo Tik Tok, il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa ha parlato di una capacità importante che secondo lui ha la squadra di Allegri ovvero quella si saper soffrire senza però andare davvero in difficoltà. Riprendendo anche le parole di Hernanes, questo il suo commento nel dettaglio:

"Il Milan di Allegri sa piegarsi, si fa concavo e convesso. Voglio fare i complimenti al profeta (Hernanes) perchè parlava proprio di questa capacità del Milan di curvarsi a seconda delle necessità (CLICCA QUI per le parole di Hernanes). È un Milan che si adatta molto e si piega e si modella anche a seconda delle caratteristiche dell'avversario con delle caratteristiche proprio comuni molte positive, non prende gol, è molto attento a dare meno tiri possibili agli avversari, è quella che dà meno XG agli avversari. È molto fragile sui calci piazzati, questa è una cosa che ancora non è riuscito a mettere a posto e segna più o meno sempre con il primo tiro in porta, dodici volte. Questo vuol dire che la squadra quando crea l'occasione la crea grande, crea grandi occasioni. E poi ha dei risolutori davanti perchè Leao sta dimostrando questo adesso"