Hernanes e la splendida metafora delle funivie per spiegare la filosofia di Allegri

Sul suo profilo Instagram, il profeta Hernanes ha commentato la partita di ieri del Milan a Cagliari e in generale la filosofia di Mister Allegri, rispondendo a tutte le critiche che anche dopo la partita si sono scagliate contro l'allenatore toscano, definendo vergognoso, indecente, e tantissimi altri aggettivi negativi, il modo di prepare la partita di ieri e le partite in generale. Con una bellissima metafora, l'ex centrocampista di Lazio e Juve, ha parlato così di Allegri:

"Allegri non capisce di calcio, lui capisce la fisica che governa le funivie. Si, fino a 15 anni fa non ero mai stato in una località sciistica e quando sono arrivato per la prima volta vedevo i cavi in acciaio chilometrici, che portano su quelle cabine, curvarsi. Pensavo che il cavo soffrisse, non ce la facesse a portarle su, erano troppo pesanti. Ma ho imparato una cosa fondamentale: il cavo si curva apposta. È proprio quella curva che distribuisce il peso e assorbisce lo sforzo ed è ciò che permette al cavo di portare su con meno fatica le persone e con più sicurezza. Guardando ieri la partita del Milan contro il Cagliari, vedevo una squadra che che si curvava, si piegava, che concedeva, che sbagliava anche cose semplici, e una mente inesperta che giudica pensa 'Vedi, questo Milan soffre, questo Milan non domina, questo Milan non è concentrato'. Ma io vi chiedo: e se è proprio questa piega, questa curva, questo calo, la loro forza ? Si perchè il cervello umano non è nato per essere teso, concentrato, aggressivo per 90 minuti. Il cervello funziona per attivazioni, per momenti e per picchi, e dunque una squadra, una persona che non sa piegarsi, prima o poi si spezzerà. Ma è proprio qui che sta la magia di Allegri e del Milan, che loro sanno piegarsi al momento giusto. E così, come quel cavo in acciaio, si porta in alto"