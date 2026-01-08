Adani non convinto: "Questo Milan in Champions? Giocando così non vai avanti"

Lelel Adani, ormai noto opinionista sportivo è intervenuto così nel celebre podcast Viva el Futbòl, analizzando il momento delle big in Serie A. Non sono mancati i commenti sul Milan di Allegri. Il pensiero e la critica di Adani sul gioco del tecnico livornese:

"In Italia stiamo vedendo tante idee di calcio diverse. Chivu con l'Inter è giovane ma ha già idee molto chiare, Conte è invece un esperto. Nelle prime posizioni vediamo anche il Milan di Allegri. Lui però dice che i giocatori non devono cambiare posizione, devono stare nel proprio ruolo, ma facendo così non ti evolvi mai, resti prevedibile. Il possesso non si fa da fermi. Non riesco a capire se è provocatorio o davvero la pensa così. Io guardo il Como di Fabregas, che è sesto. Credo il Como abbia la migliore difesa del Milan. Vi faccio una domanda. Il Milan con questo gioco in Champions cosa fa? Non è proponibile dai. Non dico che Allegri non stia facendo un buon lavoro, dico che in futuro ci vorrà altro..".

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto

CESSIONI

-

OBIETTIVI

Kim Min-Jae (difensore, Bayern Monaco)

Joe Gomez (difensore, Liverpool)

Federico Gatti (difensore, Juventus)

Eric Dier (difensore, Monaco)

Axel Disasi (difensore, Chelsea)

Sidiki Cherif (attaccante, Angers)

VOCI CESSIONI

Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)

Ruben Loftus-Cheek (centrocampista, Lazio)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026

Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 1 febbraio.