Fiorentina: ufficiale l’arrivo dell’ex rossonero Brescianini

Dopo le insistenti voci degli ultimi giorni che accostavano l'ex centrocampista rossonero Marco Brescianini alla Fiorentina, oggi è diventato ufficiale: il club viola ha chiuso con l'Atalanta. La formula è quella di 1 milione per il prestito e 10 milioni per il diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza. Il centrocampista in stagione vanta 12 presenze e un gol in Serie A con l'Atalanta. Ecco quindi il secondo arrivo per i viola dopo quello di Solomon.

Il giovane classe 2000 è arrivato nelle giovanili del Milan nel 2008, a solo 8 anni, e ci è rimasto fino al 2020, anno in cui Marco ha fatto il suo esordio in Serie A contro il Cagliari l'1 agosto 2020. Quella fu l'unica presenza con la prima squadra per il centrocampista italiano. Da li poi una serie di prestiti tra Virtus Entella, Monza e Cosenza fino ad arrivare alla cessione al Frosinone. Dopo i ciociari il grande passo in Serie A con l'Atalanta ed ora questa nuova esperienza alla Fiorentina.