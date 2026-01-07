Verso Milan-Genoa: niente turnover per Allegri, in campo i titolarissimi
Nonostante le partite ravvicinate, Massimiliano Allegri non farà turnover domani sera contro il Genoa a San Siro e manderà in campo i titolarissimi: davanti a Maignan ci saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic, a centrocampo spazio invece a Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi, mentre in attacco giocheranno finalmente insieme dal primo minuto Pulisic e Leao (è solo la seconda volta in questo campionato). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.
19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO
MARTEDÌ 06/01
ore 15, Pisa-Como 0-3
ore 18, Lecce-Roma 0-2
ore 20.45, Sassuolo-Juventus 0-3
MERCOLEDÌ 07/01
ore 18.30, Bologna-Atalanta
ore 18.30, Napoli-Hellas Verona
ore 20.45, Parma-Inter
ore 20.45, Torino-Udinese
ore 20.45, Lazio-Fiorentina
GIOVEDÌ 08/01
ore 18.30, Cremonese-Cagliari
ore 20.45, Milan-Genoa
