Milan, Nkunku salta anche il Genoa: tornerà domenica a Firenze

Oggi alle 10:28News
di Enrico Ferrazzi

Dopo la trasferta di Cagliari, Christopher Nkunku salterà anche la gara casalinga di domani sera contro il Genoa. A meno di clamorose sorprese nelle seduta di allenamento di oggi, il francese, che sta smaltendo un pestone rimediato contro l'Hellas Verona nell'ultima partita del 2025, non sarà convocato da Max Allegri per la sfida contro il Grifone. L'obiettivo è tornare in campo domenica in casa della Fiorentina. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna