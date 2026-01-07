Milan, Modric titolare contro il Genoa. Poi probabile turno di riposo contro la Fiorentina
Luka Modric sarà regolarmente in campo dal primo minuto domani sera a San Siro contro il Genoa, mentre è probabile che abbia poi un turno di riposo domenica in casa della Fiorentina. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che a prendere il posto del croato al Franchi dovrebbe essere Samuele Ricci che è favorito su Ardon Jashari.
Questo il programma degli impegni del Milan di Allegri nel mese di gennaio in campionato:
19ª giornata, Milan-Genoa, giovedì 8 gennaio alle 20.45 (DAZN) - San Siro
20ª giornata, Fiorentina-Milan, domenica 11 gennaio alle 15.00 (DAZN) - Stadio Artemio Franchi, Firenze
16ª giornata, Como-Milan, giovedì 15 gennaio alle 20.45 (DAZN) - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
21ª giornata, Milan-Lecce, domenica 18 gennaio alle 20.45 (DAZN) - San Siro
22ª giornata, Roma-Milan, domenica 25 gennaio alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico, Roma
