Anche Torino, Genoa e Fiorentina su Coppola, ma il difensore ha dato la priorità al Milan
MilanNews.it
Il Milan, dopo aver sistemato l'attacco con Niclas Fullkrug, è ora al lavoro per puntellare la difesa. Nelle ultime ore, sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Diego Coppola, giocatore classe 2003 del Brighton che lo ha preso l'estate scorsa dall'Hellas Verona per circa 11 milioni di euro.
Il difensore italiano, che non sta trovando grande spazio nella squadra inglese, piace molto anche a Genoa, Fiorentina e Torino, ma il Milan ha sempre il suo fascino e per questo l'ex gialloblu sta dando la priorità al Diavolo come soluzione preferita per il ritorno in Italia. Lo scrive stamattina Tuttosport.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
1 Vlahovic al Milan con contratto da 8 milioni? La versione di Moretto: "Il Milan non sfora certi parametri"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com