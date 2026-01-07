Anche Torino, Genoa e Fiorentina su Coppola, ma il difensore ha dato la priorità al Milan

Il Milan, dopo aver sistemato l'attacco con Niclas Fullkrug, è ora al lavoro per puntellare la difesa. Nelle ultime ore, sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Diego Coppola, giocatore classe 2003 del Brighton che lo ha preso l'estate scorsa dall'Hellas Verona per circa 11 milioni di euro.

Il difensore italiano, che non sta trovando grande spazio nella squadra inglese, piace molto anche a Genoa, Fiorentina e Torino, ma il Milan ha sempre il suo fascino e per questo l'ex gialloblu sta dando la priorità al Diavolo come soluzione preferita per il ritorno in Italia. Lo scrive stamattina Tuttosport.