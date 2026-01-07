Un assist contro il Verona e uno a Cagliari: Rabiot non ha mai partecipato attivamente a gol per tre partite di fila

Un assist contro il Verona e uno a Cagliari: Rabiot non ha mai partecipato attivamente a gol per tre partite di filaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20News
di Antonello Gioia

Per la prima volta da marzo-aprile 2023 (tre reti e un assist), Adrien Rabiot potrebbe trovare una partecipazione attiva per tre gare di fila nella competizione. Lo riporta Opta.